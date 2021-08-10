Эльданиз Салимов отозвал апелляционную жалобу

Отозвана апелляционная жалоба Эльданиза Салимова, лишенного депутатской неприкосновенности решением Милли Меджлиса.

Отозвана апелляционная жалоба Эльданиза Салимова, лишенного депутатской неприкосновенности решением Милли Меджлиса.

Об этом Report сообщил его адвокат Ильгар Алиев.

По его словам, 10 августа Э.Салимов отозвал апелляционную жалобу по собственному желанию.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор Кямран Алиев направил в парламент представление "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса АР Эльданиза Салимова". На заседании внеочередной сессии парламента 3 августа представление было рассмотрено, депутатская неприкосновенность Э.Салимова была аннулирована.

По решению Бинагадинского районного суда в отношении Э.Салимова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.