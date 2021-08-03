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Эльданиз Салимов доставлен в суд

Эльданиз Салимов доставлен в суд Лишенный сегодня постановлением Милли Меджлиса депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов доставлен в Бинагадинский районный суд.
Происшествия
3 августа 2021 г. 18:53
Эльданиз Салимов доставлен в суд

Лишенный сегодня постановлением Милли Меджлиса депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов доставлен в Бинагадинский районный суд.

Как сообщает Report, суд рассмотрит представление об избрании в отношении Э.Салимова меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Напомним, что на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента депутат Эльданиз Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.

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