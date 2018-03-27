Эльмар Мамедъяров принял посла США

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане Роберта Секуту по случаю завершения дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщает Report, на встрече Р.Секута заявил, что во время своей деятельности приложил все усилия на пути укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и США.

Министр Эльмар Мамедъяров поблагодарил Р.Секуту за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальшейшей деятельности.

На встрече обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в энергетической, экономической, торговой сферах, борьбе с терроризмом, гуманитарной области и пр.