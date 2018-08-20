Эльмар Гасымов стал победителем открытого Чемпионата Европы

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В столице Белоруссии завершился открытый Чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает Report, второй день международного турнира стал успешным для нашей сборной.

Представлявший нашу страну в весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов, одержав победу над всеми соперниками, поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Нашему дзюдоисту была вручена золотая медаль Минского турнира и в его честь был озвучен государственный гимн.