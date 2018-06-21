Эльчин Гулиев посетил место вооруженного инцидента на ирано-азербайджанской границе

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня в 02:45 на служебной территории погранзаставы пограничной группы Гёйтепе погранвойск Государственной пограничной службы близ села Байханлы Джалилабадского района совершена попытка нарушения государственной границы.

Как сообщили Report в ГПС, пограннаряд обнаружил и остановил группу вооруженных лиц, двигающихся со стороны Ирана в сторону Азербайджана.

Не подчинившиеся законным требованиях азербайджанских пограничников нарушители границы применили против пограннаряда огнестрельное оружие. Во время инцидента призванный на действительную военную службу из Балакенского района солдат Курупов Рамазан Мамед оглы получил пулевые ранения в области груди, руки и ноги. Нарушители бежали обратно, не сумев перейти границу. Солдат Р.Курупов был срочно доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные чиновники прибыли на место происшествия. Э.Гулиев осмотрел место, дал соответствующие поручения для продолжения оперативно-розыскных мероприятий.

Делегация ГПС, глава Исполнительной власти Джалилабадского района, руководители местных правоохранительных органов навестили в больнице солдата Р.Курупова.

Э.Гулиев выразил благодарность медперсоналу, спасшему жизнь солдата, а также сотрудникам отделения Джалилабадского районного отделения МВД, сдавшим кровь для операции.

Приказом начальника ГПС Курупов Рамазан Мамед оглы награжден медалью "За отличия в военной службе" третей степени.

По факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело.