​Эльчин Чобанов: Я нанес Орхану два, а Гасану - одно ножевое ранение

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу обвиняющегося в убийстве гражданина Грузии Эльчина Чобанова 1988 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова показания дали обвиняемый, мать убитого Гасана Гасанова Севда Гасанова, пострадавший Орхан Мамедзаде, Виктория Имамвердиева и Лейла Чобанова.

При допросе Э.Чобанов частично признал вину: "В этот день я забрал супругу из Азербайджанского государственного педагогического университета. Было ближе к вечеру. Лейла шла с тремя подругами и попросила меня идти сзади. В садике Сахил Гасан Гасанов и его друг Орхан Мамедзаде выгуливали собаку. Когда моя супруга проходила рядом с ними, собака начала лаять. Гасан сказал, что "собака не кусает девушек". В это время я подошел к парням. Они спросили, кто я такой. Я сказал, что являюсь супругом одной из девушек и предложил свой номер, чтобы мы встретились позже. Сначала они меня оскорбили. Затем Орхан отбросил спортивную сумку в сторону и стал бить меня в грудь. Я вытащил из кармана нож и нанес Орхану два, а Гасану - один удар. Я не хотел их убивать и частично считаю себя виновным. Я не помню, куда выбросил нож, когда убегал с места происшествия".

В своих показаниях мать Г.Гасанова Севда Гасанова сказала, что залаявшая на девушек собака была маленькой: "Мой сын имел высшее образование. Гасан выгуливал в садике Сахил собаку нашей родственницы Виктории. Собака была мала и не кусалась. В этот злосчастный день в 22:30 нам позвонили из полиции и, чтобы не пугать меня, сказали, что Гасан ранен в голову. О смерти Гасана я узнала позже. Он был моим единственным сыном".

При даче показаний О.Мамедзаде сказал следующее: "Мы дружили с Гасаном более трех лет. Я занимаюсь профессиональным боксом. Через 2 дня, 8 января, я должен был выступать на соревнованиях. Раньше Гасан предлагал мне совместные тренировки. Когда я возвращался с тренировки встретил Гасана в садике Сахил. Нам захотелось посидеть в парке. В этот момент проходили 4 девушки. Одна из них испугалась собаки, на что мой друг сказал "не бойся, собака не кусается". В это время к нам подошел мужчина, который заявил "собака и не может укусить". Моя спортивная сумка была тяжелой, и я хотел поставить ее на землю. В это время почувствовал, что меня ударили ножом. Затем Эльчин нанес ножевое ранение Гасану, который сказал "он меня ударил", и упал. Эльчин пустился бежать в сторону станции метро Сахил. Когда я бросился за ним, одна из девушек помешала мне. Мой друг скончался у меня на руках. Подъехавшая машина скорой помощи увезла меня в больницу, где мне наложили швы".

Очередное судебное заседание по делу назначено на 9 октября.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в садике Сахил. Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.2.2 (попытка предумышленного убийства из хулиганских побуждений) и 29,120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.