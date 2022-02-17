Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Генпрокуратура Украины удовлетворила ходатайство об экстрадиции гражданина Азербайджана Керимова Низами Гулам оглы.
В отношении Н.Керимова, подозреваемого по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР в 2017 году была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в розыск. Н.Керимов был задержан в Украине 13 января 2022 года, а 17 февраля экстрадирован в Азербайджан.