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Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен

Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен.
Происшествия
17 февраля 2022 г. 11:42
Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен

Экстрадирован арестованный в Украине азербайджанский бизнесмен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура Украины удовлетворила ходатайство об экстрадиции гражданина Азербайджана Керимова Низами Гулам оглы.

В отношении Н.Керимова, подозреваемого по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР в 2017 году была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в розыск. Н.Керимов был задержан в Украине 13 января 2022 года, а 17 февраля экстрадирован в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada həbs edilən azərbaycanlı iş adamı ekstradisiya olunub

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