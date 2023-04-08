Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе

Применение турецкой военной модели и продукции оборонной промышленности Турции сыграло важную роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне. Этот успех вызвал оживление во всем тюркском мире и укрепил единство тюркских государств.

Применение турецкой военной модели и продукции оборонной промышленности Турции сыграло важную роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне. Этот успех вызвал оживление во всем тюркском мире и укрепил единство тюркских государств.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил турецкий эксперт по политологии и международным отношениям Исмаил Чингёз.

Напомнив, что после попытки военного переворота в 2016 году Турция вступила в новый этап развития в оборонной промышленности, эксперт отметил, что после введения Соединенными Штатами военных санкций в отношении Турции в последние годы его страна достигла значительных успехов в этой области:

"Отказ США от продажи Турции истребителей F-16, закупка нашей страной у России зенитно-ракетных комплексов С-400, обвинения в том, что Турция не важна для НАТО, исключение Турции из программы истребителей F-35 и введение военных санкций под различными предлогами заставило наше государство активно инвестировать в сферу военной промышленности и в результате добиться успеха. Благодаря производству беспилотников позиции Турции в мире стали укрепляться. В области оборонной промышленности названия "Akıncı", "Hürkush", "Sungur", "Aksungur", стали узнаваемыми в мире брендами. За счет внутреннего производства Турция в ближайшем будущем в значительной степени избавится от зависимости от США, в частности в плане истребителей F-16, и даже станет одной из ведущих стран мира в области военной промышленности".

Исмаил Чингёз считает, что благодаря этой деятельности Организация тюркских государств под началом Турции и Азербайджана может стать третьим полюсом новой мировой системы:

"Усиление Турцией национального производства в области оборонной промышленности, особенно системы ПВО, и выход на новый этап развития превратят наше государство в одну из крупнейших мировых держав. С этой точки зрения Турция является гарантом для всего тюркского мира. На этом этапе важным шагом стали соглашения, подписанные между Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере, использование азербайджанской армией турецкой военной модели. Подобный союз с другими тюркскими государствами увеличит мощь тюркского мира. Совместные действия не только в военной, но и в других промышленных областях, экономике, технологиях, образовании, науке, медицине, сельском хозяйстве и других важных сферах внесут большой вклад в развитие тюркского мира".