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Эксперт: Социальные сети распространяют мысли о суициде

​Эксперт: Социальные сети распространяют мысли о суициде
© Report / Elchin Murad

"Последнее время я расследовала случаи самоубийства среди молодежи. Самоубийства имеют заразительный эффект в среде молодежи".

Как сообщает Report, об этом на собрании "круглого стола", посвященном предотвращению суицидов, проведенном министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Программой развития ООН, заявила международный эксперт по образованию Мишель Мур.

По ее словам, социальные сети распространяют мысли о самоубийстве, превращая их в нечто обыденное:

"Мысли о самоубийстве среди молодежи очень опасны. Этот вопрос должен волновать нас. Нам нужно постараться предотвратить подобные случаи. Работа, проводимая по этому вопросу в Азербайджане, - подготовка Национального плана действий, поможет предотвратить случаи самоубийств".

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