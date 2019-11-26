​Эксперт: Социальные сети распространяют мысли о суициде

"Последнее время я расследовала случаи самоубийства среди молодежи. Самоубийства имеют заразительный эффект в среде молодежи".
Как сообщает Report, об этом на собрании "круглого стола", посвященном предотвращению суицидов, проведенном министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Программой развития ООН, заявила международный эксперт по образованию Мишель Мур.
По ее словам, социальные сети распространяют мысли о самоубийстве, превращая их в нечто обыденное:
"Мысли о самоубийстве среди молодежи очень опасны. Этот вопрос должен волновать нас. Нам нужно постараться предотвратить подобные случаи. Работа, проводимая по этому вопросу в Азербайджане, - подготовка Национального плана действий, поможет предотвратить случаи самоубийств".
Qafar AğayevАвтор новости