Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб

Причина авиакатастрофы AZAL заключается в преступной халатности военных служб, не давших команду закрыть небо для гражданских самолетов»: эксперт

Причина авиакатастрофы самолета AZAL, в Грозный и потерпевшего крушение под Актау, заключается в преступной халатности военных служб, не давших команду закрыть небо над пунктом назначения для гражданских самолетов.

Об этом в интервью Report заявил казахстанский политолог Талгат Калиев.

По его словам, информация о введении плана "Ковер", то есть ввода в действие сил ПВО в случае опасности нападения с воздуха, передана после того, как самолет AZAL уже потерял управление.

Крушение самолета AZAL 25 декабря и трагическая гибель граждан трех стран - это результат преступной халатности технических служб, которые обязаны были взаимодействовать между собой.

"Речь идет о наземных службах и военных служб ПВО, которые должны были действовать согласованно. Военные должны были своевременно предупреждать о начале операции "Ковер" и закрыть небо для гражданских бортов и, тем самым, избежать человеческих жертв. Военные не проинформировали диспетчеров наземных авиационных служб, чтобы те, в свою очередь, смогли направить гражданские самолеты в другом направлении, в обход опасной зоны", - отметил эксперт, комментируя один из пунктов отчета, где видно, что оповещение о начале операции "Ковер" было сделано уже после того, как самолет получил внешние повреждения.

"Как сказано в отчете, имело место внешнее воздействие на борт. Речь идет о повреждении самолета системой ПВО, которая настроена так, что выбирает цель большего размера в радиусе действия. То есть при выборе между беспилотником и самолетом целью стал Embraer", - подчеркнул Калиев.

Внешнее воздействие, как сказано в отчете, привело к подавлению всех функций GPS, отметил он.

В целом установить виновных достаточно легко, потому что все документируется, все приказы военных, которые были даны в тот день, должны быть зафиксировано, считает он.

По словам эксперта, в мире уже давно действуют стандартный этикет, когда страна-виновник авиакатастрофы приносит извинения и выплачивает компенсацию, а также наказывает виновных.

"Хочу подчеркнуть, что это не является унижением. России достаточно было сделать это, и не выносит дискуссии о причинах авиакатастрофы в политическую плоскость, так как это приносит еще больший ущерб РФ. Это имиджевый ущерб, а также финансовые убытки, так как многие страны отказались от полетов через территорию России после инцидента", - сказал Талгат Калиев.

Казахстан, за исключением компании "Скат", как и ряд других стран, не совершает полетов в РФ, отметил он. Авиакатастрофа и непризнание своей вины со стороны РФ негативно отразились на авиационной привлекательности России и ее репутации.

"Что касается версия причин аварии из-за птиц, то, несмотря на то, что она была озвучена самими пилотами разбившегося самолета, а затем передана наземными службами, то тут следует взять во внимание тот факт, что пилоты не могли предположить, что гражданский самолет мог быть атакован военными. Да это зафиксировано в протоколе, но это лишь догадки экипажа, не знавшего об операции "Ковер", - заключил он.