Эксперт: Из-за отсутствия доверия автобусу пассажиры ищут альтернативы

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Из-за отсутствия доверия автобусу пассажиры ищут альтернативы. Поэтому это доверие должно восстановиться на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов.

Эксперт отметил, что это требует быть более ответственными при принятии на работу водителей перевозчиков: "Водителей надо часто отправлять на тренинги. Участвующие в таких тренингах водители не будут наносить урон различного вида перевозчикам".

Эксперт отметил, что все еще не предотвращено курение некоторыми водителями сигарет при управлении автобусом: "Или же некоторые водители до сих пор не пользуются ремнями безопасности. Такие случаи надо предотвращать".