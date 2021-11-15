Экс-завотделом БСУ: Я передала Нурлане Алиевой 6800 манатов от иностранного гражданина

14:32 гейд готовый

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег, полученной от студентов.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Мамедова дала показания свидетель Ирада Гулиева.

Она сообщила, что родилась в Туркменистане, является гражданкой России.

По словам И.Гулиевой, для получения дополнительного образования в БСУ передала обвиняемой 6800 манатов: "Шла Вторая Карабахская война. Дурдана Алиева попросила перечислить 6800 манатов на ее счет посредством терминала оплаты. Номер счета оплаты был записан на имя Дурданы Алиевой. Она сказала, что из-за военного положения в стране людям оказывают помощь, оплату можно производить без посещения университета. Позднее мне позвонили из университета и сообщили, что оплаченная сумма не поступила в кассу, у меня остался долг".

Д.Алиева подтвердила показания свидетеля, что сумма была перечислена на ее счет. Однако она отметила, что полученные у студентки деньги передала Нурлане Алиевой, занимавшей тогда пост ректора БСУ.

Другой свидетель в своих показаниях сообщил, что передал Д.Алиевой 1000 манатов для получения образования в университете. По словам свидетеля, он перечислил озвученную ему сумму, однако не получил студенческого билета, а позднее узнал, что все еще должен университету.

Он попросил суд возместить ему нанесенный ущерб.

Процесс продолжится 22 ноября.

На основании многочисленных жалоб, поступивших от студентов о противоправных действиях Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.

Согласно обвинению, в 2018-2021 годах, когда Дурдана Алиева была заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ), она под видом оплаты обучения получила от 123 студентов 226 тысяч манатов.