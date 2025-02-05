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Экс-судья Краснодарского края России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции

Экс-судья Краснодарского края России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции 17:03
Происшествия
5 февраля 2025 г. 17:18
Экс-судья Краснодарского края России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции

Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба Е.Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения.

Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде "передачи под надзор полиции".

Кроме того, в настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Отметим, что бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda həbs edilən Rusiyanın Krasnodar vilayətinin sabiq hakimi azadlığa çıxıb

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