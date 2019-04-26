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Экс-сотрудника бакинской полиции арестовали в зале суда

Экс-сотрудника бакинской полиции арестовали в зале суда

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Али Наджафова и Вусала Алиева, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.  

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева огласили приговор, согласно которому А.Наджафова приговорили к 7 годам тюрьмы. 

В.Алиева лишили свободы сроком на 2,5 года, в его отношении избрали меру наказания в виде ареста. Мужчину  арестовали в зале суда. 

Согласно обвинительному акту, работая в Наримановском РУП, А.Наджафов взял у нескольких граждан деньги, обещав трудоустроить их в министерстве внутренних дел.  

Что касается В.Алиева, являвшегося сотрудником Сабунчинского РУП, под предлогом трудоустройства своего родственника он взял с него 9 000 манатов и передал А.Наджафову. Позже оба не сдержали данного обещания.  

После подачи гражданами жалобы А.Наджафов сбежал из страны. Объявленного в розыск по линии Интерпола А.Наджафова задержали в Украине и экстрадировали в Азербайджан. 

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