Экс-сотрудника бакинской полиции арестовали в зале суда

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Али Наджафова и Вусала Алиева, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева огласили приговор, согласно которому А.Наджафова приговорили к 7 годам тюрьмы.

В.Алиева лишили свободы сроком на 2,5 года, в его отношении избрали меру наказания в виде ареста. Мужчину арестовали в зале суда.

Согласно обвинительному акту, работая в Наримановском РУП, А.Наджафов взял у нескольких граждан деньги, обещав трудоустроить их в министерстве внутренних дел.

Что касается В.Алиева, являвшегося сотрудником Сабунчинского РУП, под предлогом трудоустройства своего родственника он взял с него 9 000 манатов и передал А.Наджафову. Позже оба не сдержали данного обещания.

После подачи гражданами жалобы А.Наджафов сбежал из страны. Объявленного в розыск по линии Интерпола А.Наджафова задержали в Украине и экстрадировали в Азербайджан.