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Экс-сотрудник ГФСЗ приговорен к 9,5 годам лишения свободы за взяточничество

Экс-сотрудник ГФСЗ приговорен к 9,5 годам лишения свободы за взяточничество Бывшему главному бухгалтеру Джалилабадского районного отделения Государственного фонда социальной защиты Парвизу Искендерову, задержанному за получение взятки, и его знакомым Галибу Алескерову и Малику Насирову зачитан приговор.
Происшествия
21 марта 2022 г. 17:30
Экс-сотрудник ГФСЗ приговорен к 9,5 годам лишения свободы за взяточничество

Бывшему главному бухгалтеру Джалилабадского районного отделения Государственного фонда социальной защиты Парвизу Искендерову, задержанному за получение взятки, и его знакомым Галибу Алескерову и Малику Насирову зачитан приговор.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Илькина Абдуллаева П.Искендеров приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, Г.Алескеров – 8 годам тюремного заключения. Решение суда о полицейском надзоре в отношении Г.Алескерова было заменено на арест, он был заключен под стражу в зале суда.

М.Насиров был приговорен к 5 годам ограничения свободы (электронный браслет).

Недовольные решением осужденные подали апелляционную жалобу, которая рассматривается в Ширванском апелляционном суде.

Отметим, что П.Искендеров был задержан в мае 2020 года по подозрению в вымогательстве взятки в размере 3700 манатов за назначение адресной государственной социальной помощи и пенсии гражданам. Ему инкриминировалась статья 311.3.2. (получение взятки повторно) УК АР.

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