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Экс-ректор БСУ дала показания в суде

Экс-ректор БСУ дала показания в суде Сегодня на судебном заседании по уголовному делу экс-заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям дала показания бывший ректор университета Нур
Происшествия
3 апреля 2023 г. 12:23
Экс-ректор БСУ дала показания в суде

Сегодня на судебном заседании по уголовному делу экс-заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям дала показания бывший ректор университета Нурлана Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Али Мамедова экс-ректор заявила, что не согласна с обвинениями в свой адрес.

Она отметила, что не знакома с Дурданой Алиевой: "Я категорически не согласна с тем, что деньги в наличной форме передавались декану. В период пандемии выплат стало меньше, так как студенты обучались удаленно. Невозможно, чтобы студент был отчислен из вуза за неуплату. У меня не было каких-либо договоренностей с Дурданой Алиевой".

Адвокат обвиняемой отметил, что по делу 123 студента подали гражданский иск на 226 960 манатов: "95 из 123 студентов в своих показаниях сообщили, что терминал для оплаты в университете не работал. По этой причине во многих случаях они платили деньги за обучение в наличной форме в деканат".

Отметим, что на основании поступивших от студентов многочисленных жалоб о противоправных действиях бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета доцента Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке BSU-nun sabiq rektoru məhkəmədə dindirilib - VİDEO

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