Экс-президент Танзании: Жалею, что не приехал в Баку раньше

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане я впервые и жалею, что не приехал раньше".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Танзании Джакайя Киквете о проведении в Азербайджане 13-ого Всемирного скаутского молодёжного форума и 41-ой Всемирной скаутской конференции

По его словам, в Танзании существуют сильные традиции скаутского движения и сюда привлекается большая часть молодежи: "Четверо моих сыновей, как и я, - активные участники скаутского движения. И вот когда они выезжали на тренинги на природу или в скаутские лагеря в соседнюю Кению, в бытность мою президентом, сотрудники моего штаба безопасности чувствовали себя не в своей тарелке. Но я твердил им – обеспечение безопасности ваша работа, позаботьтесь о том, чтобы ребята не пропускали скаутские мероприятия. В то время как я был президентом своей страны, я также возглавлял Национальную ассоциацию скаутов. Мы всячески старались способствовать развитию скаутского движения, помогали им в их деятельности, благодаря чему ряды организации пополнились множеством новых участников. Скаутское движение чрезвычайно важно. Оно прививает молодежи идеи патриотизма, долга перед обществом и человечеством, учит принимать участие в общественно полезных делах. Скаутинг является хорошей учебной базой, развивающей в представителях юного поколения возможность быть ответственными гражданами своей страны и ответственными лидерами. Немало скаутов затем становятся военными, в том числе генералами, и занимают другие руководящие позиции".

Дж.Киквете отметил, что Баку – очень красивый город: "У города очень удачная, хорошо организованная планировка. В нем все продумано, вплоть до расцветок и стилей зданий, которые прекрасно гармонируют друг с другом. Город утопает в зелени, что придает ему еще больше шарма. Я бесконечно могу говорить о красоте столицы Азербайджана. Хоть я здесь и впервые, но твердо решил вернуться еще раз на более продолжительное время".