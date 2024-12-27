Экс-представитель КГА Казахстана прокомментировала крушение самолета AZAL

Известный пилот, экс-руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана Тоты Амирова прокомментировала крушение Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

Известный пилот, экс-руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана Тоты Амирова прокомментировала крушение Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

Как передает Report, она заявила Tengrinews.kz.

По ее словам, в комиссию по расследованию могут входить не только производитель самолета - Бразилия, но и представители страны-производителя двигателей GE (США).

"Кроме того, многие граждане переживают, что комиссия может скрыть реальную причину авиапроисшествия, но я уверена, что в наших реалиях скрыть уже ничего невозможно. В эти несколько лет технологии шагнули достаточно далеко, и в современных самолетах информация из "черного ящика" дублируется на серверах, а в некоторых авиакомпаниях сразу ведется онлайн-запись из "черных ящиков", так что уничтожить их вряд ли получится. Записи переговоров между диспетчером и пилотами даже можно послушать в реальном времени, и они записываются на электронных носителях. Волокитить тоже нет резона, так как есть законные сроки, которые надо соблюдать, чтобы ИКАО не прислало замечание и чтобы опять не попасть в "черный список", – отметила Амирова.