Экс-посол Азербайджана Эльдар Гасанов госпитализирован

Бывший посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов помещен в больницу.

Бывший посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов помещен в больницу.

Об этом Report сообщил адвокат экс-посла Джавад Джавадов.

Он сообщил, что состояние здоровья его подзащитного в последние 20 дней резко ухудшилось, обострились имеющиеся у него хронические заболевания- вертиго, гипертония и др.: "Эльдар Гасанов сегодня был переведен в военный госпиталь Службы госбезопасности".

Напомним, Эльдару Гасанову инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) 308-1.1 (растрата бюджетных средств не по назначению) УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона.

В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.