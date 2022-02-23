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Экс-начальник управления Минобороны арестован

Экс-начальник управления Минобороны арестован Следственное управление Военной прокуратуры предъявило обвинения бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР.
Происшествия
23 февраля 2022 г. 19:32
Экс-начальник управления Минобороны арестован

Следственное управление Военной прокуратуры предъявило обвинения бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

21 февраля в отношении бывшего начальника управления закупок и снабжения Министерства обороны Меликмамеда Гурбанова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

M.Ширванов занимал эту должность до Меликмамеда Гурбанова.

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