Экс-начальник управления Минобороны арестован

Следственное управление Военной прокуратуры предъявило обвинения бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Следственное управление Военной прокуратуры предъявило обвинения бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

21 февраля в отношении бывшего начальника управления закупок и снабжения Министерства обороны Меликмамеда Гурбанова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

M.Ширванов занимал эту должность до Меликмамеда Гурбанова.