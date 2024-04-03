О нас

Экс-начальник пенитенциарной службы НАР приговорен к 10 годам лишения свободы

Экс-начальник пенитенциарной службы НАР приговорен к 10 годам лишения свободы Бывшего начальника пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики Тофика Гасанова приговорили к 10 годам лишения свободы.
Происшествия
3 апреля 2024 г. 17:45
Экс-начальник пенитенциарной службы НАР приговорен к 10 годам лишения свободы

Бывшего начальника пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Тофика Гасанова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, приговор по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, вынесен на заседании под председательством судьи Гусейна Мамедова в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям.

Также в соответствующие структуры будет направлен запрос для лишения Гасанова звания генерал-майора юстиции и медали “За Отечество”.

Прокурор запросил для бывшего начальника пенитенциарной службы 11 лет лишения свободы.

Отметим, что Тофиг Гасанов был арестован в январе прошлого года по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Penitensiar Xidmətinin sabiq rəisinə 10 il həbs cəzası verilib

Другие новости из категории

В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре
В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре
3 апреля 2024 г. 16:51
Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии
Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии
3 апреля 2024 г. 16:32
В Лянкяране грузовик столкнулся с трактором, трое пострадали
ФотоВ Лянкяране грузовик столкнулся с трактором, трое пострадали
3 апреля 2024 г. 15:00
Анар Багиров: В Азербайджане с 2025 года будут использоваться лишь электронные адвокатские ордеры
Анар Багиров: В Азербайджане с 2025 года будут использоваться лишь электронные адвокатские ордеры
3 апреля 2024 г. 10:55
В Азербайджане у граждан изъяты 9 единиц оружия
В Азербайджане у граждан изъяты 9 единиц оружия
3 апреля 2024 г. 09:34
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
3 апреля 2024 г. 09:29
МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске
МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске
3 апреля 2024 г. 09:20
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая
3 апреля 2024 г. 08:06
В Ходжавенде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие
В Ходжавенде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие
3 апреля 2024 г. 02:08
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
2 апреля 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi