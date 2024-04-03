Экс-начальник пенитенциарной службы НАР приговорен к 10 годам лишения свободы

Бывшего начальника пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики Тофика Гасанова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Бывшего начальника пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Тофика Гасанова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, приговор по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, вынесен на заседании под председательством судьи Гусейна Мамедова в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям.

Также в соответствующие структуры будет направлен запрос для лишения Гасанова звания генерал-майора юстиции и медали “За Отечество”.

Прокурор запросил для бывшего начальника пенитенциарной службы 11 лет лишения свободы.

Отметим, что Тофиг Гасанов был арестован в январе прошлого года по обвинению в получении взятки в крупном размере.