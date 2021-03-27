Экс-начальник отдела ГТК недоволен приговором

Экс-начальник транзитного отдела Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев подал апелляционную жалобу на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Экс-начальник транзитного отдела Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев подал апелляционную жалобу на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как передает Report, жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде уголовной коллегией во главе с судьей Гадимом Бабаевым.

Дж.Бабаев приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 4 годам лишения свободы.

Он также лишен права в течение двух лет занимать руководящие или материально ответственные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Дж.Бабаев был задержан в ходе совместной операции Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджана. Он обвинялся в получении взятки от уполномоченных представителей ООО в обмен на ускорение транзитного таможенного оформления товаров, принадлежащих компаниям, занимающимся перевозкой.

Джейхуну Бабаеву было предъявлено обвинение по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.