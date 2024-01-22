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Экс-глава Губа-Хачмазского управления образования обвиняется в получении взятки в 53 тыс. манатов

Экс-глава Губа-Хачмазского управления образования обвиняется в получении взятки в 53 тыс. манатов Бывший начальник Губа-Хачмазского регионального управления образования Руфат Гаджиев арестован по обвинению в получении взятки в размере 53 тыс. манатов.
Происшествия
22 января 2024 г. 12:07
Экс-глава Губа-Хачмазского управления образования обвиняется в получении взятки в 53 тыс. манатов

Бывший начальник Губа-Хачмазского регионального управления образования Руфат Гаджиев арестован по обвинению в получении взятки в размере 53 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Гаджиева было возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией. Основанием для расследования стала поступившая информация о незаконных действиях Гаджиева на должности начальника Губинского районного отдела образования (ныне упразднено) в 2017-2022 гг., и начальника Губа-Хачмазского регионального управления образования, которое он занимал до 27 ноября 2023 года.

"По итогам расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гаджиев неоднократно получал взятки в крупных размерах от различных лиц за продление срока трудового договора, назначение на должность директора школы, а также за обещания не проводить проверки в школах и оказывать общее покровительство. Общая сумма полученных им взяток составила 53 тыс. манатов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Руфату Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК АР. Решением суда в отношении Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin sabiq müdiri 53 min manat rüşvət alıb - RƏSMİ

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