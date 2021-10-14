Экс-главврач госпиталя модульного типа МЧС отказался от дачи показаний в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева слово было предоставлено обвиняемым.

Ни один из них не признал себя виновным.

Затем обвиняемые отказались от дачи показаний на данном этапе. Они сообщили, что дадут показания после опроса свидетелей.

Очередное заседание суда назначено на 21 октября.

В обвинительном акте отмечается, что Имран Агаев являлся не только главврачом госпиталя, но и учредителем ООО “Medi Style”. Согласно обвинительному акту, Имран Агаев либо не принимал, либо задерживал прием коронавирусных больных, доставленных в госпиталь на машинах скорой медицинской помощи, ссылаясь на отсутствие свободных мест.

Однако оперативно принимал пациентов, доставленных на каретах скорой медицинской помощи, принадлежащих ООО “Medi Style”, главой которого он является. Так, Имран Агаев получил у 140 пациентов в общей сложности 51.599 манатов. Из этой суммы лишь 7 500 манатов были учтены на балансе ООО, а оставшиеся средства потрачены Имраном Агаевым на личные нужды.

Кроме того, были доказаны совместные преступные деяния Имрана Агаева и Руфата Велизаде, возглавлявшего транспортный департамент госпиталя.

Так, в обмен на размещение больных в госпиталях, оснащение пациентов медицинским и другим обеспечением более высокого уровня, с пациентов или их близких были собраны различные суммы денежных средств в виде взяток. Минимальная сумма составила 500 манатов, максимальная - 4 тысячи манатов. Стоимость размещения в VIP-корпусе госпиталя составляла 3 000 манатов.

Имрану Агаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 Уголовного кодекса АР, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.