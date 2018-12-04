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    Экс-главу отдела образования Балакенского района будут судить

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В отношении бывшего руководителя отдела образования Балакенского района Дибирова Махира Таджаддин оглу возбуждено уголовное дело. 

    Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены в Балакенский районный суд. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Гумбата Салимова. 

    Отдел образования Балакенского района признан в качестве потерпевшей стороны. 

    Отметим, что в отношении Махира Дибирова выдвинуто обвинение по ст. 179.2.1 (присвоение или растрата группой лиц по предварительному сговору) УК АР. 

    В его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. 

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