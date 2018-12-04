Экс-главу отдела образования Балакенского района будут судить

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В отношении бывшего руководителя отдела образования Балакенского района Дибирова Махира Таджаддин оглу возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены в Балакенский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Гумбата Салимова.

Отдел образования Балакенского района признан в качестве потерпевшей стороны.

Отметим, что в отношении Махира Дибирова выдвинуто обвинение по ст. 179.2.1 (присвоение или растрата группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

В его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.