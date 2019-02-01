Экс-главе Южного регионального союза охотников вынесен приговор

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Натика Мамедова, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова вынесен приговор.
По приговору суда, статья незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, по которой он обвинялся, была переквалифицирована в статью незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта.
Согласно решению суда, Н.Мамедов был лишен свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Отметим, что Н.Мамедов ранее занимал пост председателя Южного регионального союза охотников.
İsmayıl NəsibliАвтор новости