Экс-глава МВД Нахчывана получил от граждан взятки на сумму более 9 млн манатов

Завершено судебное заседание по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова.

Завершено судебное заседание по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Военного суда Нахчыванской АР Полада Гасанова был зачитан приговор.

Решением суда, А.Ахмедов приговорен к 11 годам лишения свободы. Началом срока его отбывания признано 25 февраля 2021 года.

Кроме того, соответствующим органом направлено представление о лишении ранее присвоенных обвиняемому высших специальных званий "генерал-майор внутренней службы", "генерал-лейтенант полиции", "генерал-лейтенант" и ордена "Флаг Азербайджана".

Недовольный приговором осужденный обратился в военный суд Нахчыванской АР, однако суд отклонил его жалобу.

В материалах следствия отмечается, что А.Ахмедов получил от граждан в виде взяток денежные средства в размере более 9 млн манатов.

Бывший министр также нанес материальный ущерб МВД Нахчывана на сумму 5 млн манатов.

А.Ахмедову предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2, 308-1.2, 311.3.2, 311.3.3 и 341.2.3 УК Азербайджана.

Отметим, что до 2017 года А.Ахмедов занимал пост министра внутренних дел Нахчыванской АР.