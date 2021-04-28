Экс-глава ИВ Шамкирского района обвиняется во взяточничестве и растрате

Стали известны обвинения, выдвинутые в отношении экс-главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Стали известны обвинения, выдвинутые в отношении экс-главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, А.Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179 (присвоение или растрата) и 311 (получение взятки, пассивное взяточничество) Уголовного кодекса.

Сегодня по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в здании ИВ.

Распоряжением президента Ильхама Алиева А.Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.