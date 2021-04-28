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Экс-глава ИВ Шамкирского района обвиняется во взяточничестве и растрате

Экс-глава ИВ Шамкирского района обвиняется во взяточничестве и растрате Стали известны обвинения, выдвинутые в отношении экс-главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Происшествия
28 апреля 2021 г. 17:53
Экс-глава ИВ Шамкирского района обвиняется во взяточничестве и растрате

Стали известны обвинения, выдвинутые в отношении экс-главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, А.Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179 (присвоение или растрата) и 311 (получение взятки, пассивное взяточничество) Уголовного кодекса.

Сегодня по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в здании ИВ.

Распоряжением президента Ильхама Алиева А.Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.

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Версия на азербайджанском языке Alimpaşa Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamlar məlum olub

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