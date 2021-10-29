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Экс-глава ИВ Нефтчалы приговорен к 10 годам лишения свободы

Экс-глава ИВ Нефтчалы приговорен к 10 годам лишения свободы Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершился судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, экс-заме
Происшествия
29 октября 2021 г. 13:19
Экс-глава ИВ Нефтчалы приговорен к 10 годам лишения свободы

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершился судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, экс-заместителя главы ИВ по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыговой заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, главврача Центральной районной больницы Тельмана Захидова и других должностных лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева был объявлен приговор.

Согласно постановлению суда, экс-глава ИВ Исмаил Велиев приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что на минувшем заседании суда гособвинитель запросил приговорить И.Велиева к 11 годам, В. Алекперова – 10 годам, Г.Садыгову, В.Нагиева, А.Керимова – 8,5 годам, А.Джафарова – 9 годам и Т.Захидова к 9 годам заключения.

Исмаил Велиев и другие должностные лица были арестованы в феврале прошлого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.

По информации СГБ, на основании сведений о допущении многочисленных преступных действий, наносящих большой урон правам граждан, интересам общества и государства, в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района начались комплексные расследования.

Согласно собранным материалам, выявились обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, регулярно злоупотреблявший должностными полномочиями, под различными предлогами требовал денежные средства от руководителей учреждений здравоохранения, образования и других учреждений.

В то же время были выявлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также посредством первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других должностных лиц, находившихся в его подчинении, под различными предлогами требовал денежные средства от лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В отношении И.Велиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2, 308.1, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 313 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalanın sabiq icra başçısı 10 il azadlıqdan məhrum edilib

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