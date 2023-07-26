Экс-глава Исполнительной власти Евлаха выпущен на свободу

Экс-глава Исполнительной власти Евлаха Годжа Самедов выпущен на свободу.

Экс-глава Исполнительной власти Евлаха Годжа Самедов выпущен на свободу.

Об этом Report сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

По его словам, решение было принято на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова.

Г.Самедов освобожден от неотбытой части наказания по состоянию здоровья.

Отметим, что работавший до ноября 2019 года главой ИВ Евлахского района Годжа Самедов был задержан в ходе операции, проведенной Службой госбезопасности.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Недовольный решением суда Г.Самедов подал апелляционную жалобу. Решением Шекинского апелляционного суда срок его наказания был сокращен до 6 лет.

В период отбывания наказания он перенес четыре операции на сердце.