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Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде

Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде Экс-глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов освобожден из под ареста.
Происшествия
15 сентября 2021 г. 10:36
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
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Экс-глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов освобожден из под ареста.

Об этом Report сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

Он отметил, что решением Шекинского суда по тяжким преступлениям в отношении Г. Самедова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он освобожден из-под стражи: "Некоторое время назад его состояние ухудшилось, и Годжа Самедов был помещен в Центральную клинику в Баку. Мы же ходатайствовали в суде об изменении меры пресечения на домашний арест".

Напомним, что в декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.

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