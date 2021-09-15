Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде

Экс-глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов освобожден из под ареста.

Экс-глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов освобожден из под ареста.

Об этом Report сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

Он отметил, что решением Шекинского суда по тяжким преступлениям в отношении Г. Самедова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он освобожден из-под стражи: "Некоторое время назад его состояние ухудшилось, и Годжа Самедов был помещен в Центральную клинику в Баку. Мы же ходатайствовали в суде об изменении меры пресечения на домашний арест".

Напомним, что в декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.