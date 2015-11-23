​Экс-гендиректор Aztelekom не выразил недовольства условиями содержания

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состояние здоровья арестованного бывшего гендиректора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова нормальное.

Об этом Report сообщили его близкие.

Отмечается, что недовольства по поводу условий содержания у М.Мамедова нет.

Отметим, что в результате проведенных на днях Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре проверок в системе министерства связи и высоких технологий, гендиректор ООО Aztelekom Магомед Мамедов был задержан. Затем суд принял в его отношении меру пресечения в виде ареста. Бакинский апелляционный суд не обеспечил апелляционную жалобу, поданную 20 ноября касательно избранной в его отношении меры наказания.

Ныне содержащийся в Бакинском следственном изоляторе №1 М.Мамедов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (должностной подлог).