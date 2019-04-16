Экс-директор бакинской школы №162 взята под домашний арест

Бакинская городская прокуратура распространила официальную информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой, где ученица 8-го класса Элина Гаджиева совершила суицид.

В поступившей в Report информации говорится, что Севиндж Аббасова 15 апреля 2019 года была привлечена как обвиняемая по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Решением Сабаильского районного суда города Баку от 16 апреля 2019 года в отношении С.Аббасовой была принята мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.