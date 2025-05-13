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Экс-директор Низаминского филиала Государственного агентства страхования арестован в зале суда

Экс-директор Низаминского филиала Государственного агентства страхования арестован в зале суда Экс-директор Низаминского филиала Государственного агентства страхования арестован в зале суда
Происшествия
13 мая 2025 г. 11:51
Экс-директор Низаминского филиала Государственного агентства страхования арестован в зале суда

Завершился судебный процесс в отношении экс-директора Низаминского филиала Государственного агентства страхования Эльмара Гасымова, обвиняемого в хищении средств в крупном размере.

Как сообщает Report, приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова.

Согласно приговору, арестованный в зале суда Эльмар Гасымов приговорен к 7 годам лишения свободы.

В ходе следствия и суда в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Согласно обвинительному заключению, Эльмар Гасымов злоупотребил должностными полномочиями и нанес Государственному агентству страхования материальный ущерб на сумму более 200 тыс. манатов.

Потерпевшей стороной признана Государственная коммерческая страховая компания "Азерсыгорта".

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Версия на азербайджанском языке Nizami rayon Dövlət Sığorta Agentliyinin sabiq direktoru məhkəmə zalında həbs edilib

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