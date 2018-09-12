Экс-депутату Гусейну Абдуллаеву продлили срок ареста

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста экс-депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Эльмана Исаева было объявлено решение.

По решению, ходатайство было удовлетворено, срок ареста Г.Абдуллаева продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Разыскиваемый по линии "Интерпола" Г.Абдуллаев, более известный как "Гуська", был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан.