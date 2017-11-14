 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экономика Венесуэлы идет к катастрофе: суточная добыча нефти достигла 28-летнего минимума

    Суточная добыча нефти в стране впервые за 28 лет опустилась ниже 2 млн баррелей

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти в Венесуэле, в октябре текущего года сократился до 1,95 млн баррелей в день, что на 130 тыс. баррелей меньше, чем месяцем ранее. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такие данные содержатся в ноябрьском отчете Организации стран-экспортеров.  Ежегодная добыча нефти в Венесуэле в 2016 году составила 2,373 млн, а в 2015 году - 2,654 млн баррелей в сутки. 

    Согласно отчету, в этом году суточная добыча нефти в стране впервые за 28 лет опустилась ниже 2 млн баррелей.  Нефть - главный экспортный товар Венесуэлы. Доходы страны от экспорта зависят от нефти более чем на 95 процентов. Падение цен на этот ресурс в 2014 году привело к обострению социально-экономического кризиса в стране, росту инфляции и девальвации национальной валюты.

    Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году инфляция в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi