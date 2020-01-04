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Ехавшие в Азербайджан погостить граждане России попали в аварию

Ехавшие в Азербайджан погостить граждане России попали в аварию

В Гусарском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, ехавшие в Азербайджан погостить граждане России азербайджанского происхождения попали в аварию на автомобиле марки Toyota Corolla.

Находившиеся в автомобиле члены семьи были доставлены в Гусарскую центральную районную больницу. Сообщается, что они получили легкие травмы. После оказания пострадавшим первой медпомощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Причиной аварии стала снежная погода и обледенение дороги.

По факту ведется расследование.

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