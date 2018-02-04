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    Дженнифер Энистон намекнула на перезапуск сериала "Друзья" - ВИДЕО

    Сериал признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья». Она играла в этом популярном скетчкоме одну из героинь.

    Как передает Report со ссылкой на портал İz.ru, актриса пришла на вечернее шоу Эллен ДеДженерес и во время разговора с ведущей говорила о перезапуске картины как о вероятной возможности.

    «Всё возможно, Эллен. Вон даже Джордж Клуни женился», — прокомментировала актриса.

    Сериал «Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он продержался в эфире 10 сезонов — с 1994 по 2004 год.

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