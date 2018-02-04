Дженнифер Энистон намекнула на перезапуск сериала "Друзья" - ВИДЕО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья». Она играла в этом популярном скетчкоме одну из героинь.

Как передает Report со ссылкой на портал İz.ru, актриса пришла на вечернее шоу Эллен ДеДженерес и во время разговора с ведущей говорила о перезапуске картины как о вероятной возможности.

«Всё возможно, Эллен. Вон даже Джордж Клуни женился», — прокомментировала актриса.

Сериал «Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он продержался в эфире 10 сезонов — с 1994 по 2004 год.