​Джавид Гусейнов: Я недоволен тем, что некоторые представители СМИ называют меня "убийцей"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Адвокат Адем Мамедов встретился с бывшим капитаном футбольного клуба "Габала" Джавидом Гусейновым.

Об этом Report сообщил А.Мамедов.

Он заявил, что Д.Гусейнов считает неправильным то, что некоторые называют его преступником: "Джавид Гусейнов недоволен тем, что некоторые представители СМИ называют его "убийцей". Мы живем в правовом государстве и поэтому никто не вправе называть его преступником, так как решения суда пока нет. Джавид Гусейнов считает себя полностью невиновным. Я неоднократно говорил это. Как из показаний, так и из собранных материалов видно, что он не виновен. Очень жаль, что наше общество пока не обладает юридическим мышлением. Некоторые пытаются донести информацию до общества в предвзятой форме. Могу с уверенностью сказать, что Джавид Гусейнов не виновен".

Напомним, что 8 августа житель столицы Алиев Расим Мамедали оглу был избит группой неизвестных на территории поселка Баилово. Получивший многочисленные телесные повреждения Р.Алиев был госпитализирован в Клинический медицинский центр, где 9 августа скончался.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.