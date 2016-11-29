Джамшид Ганифаев прокомментировал информацию по поводу совершения его сыном аварии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Распространенная несколько дней назад информация о том, что в Баку автомобиль посольства США попал в аварию и ДТП было совершено сыном начальника отделения Государственной дорожной полиции Сабаильского района, полковника-лейтенанта полиции Джамшида Ганифаева, не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, три месяца назад на проспекте Азадлыг Насиминского района произошло ДТП: "Однако, оно не имеет ничего общего с распространенной ныне информацией. Управлением было проведено расследование и опубликованная информация не подтвердилась. Очень интересно, несколько дней назад мне позвонили журналисты и задали вопрос по этому поводу. Я заявил, что никакого ДТП не произошло. Однако, спустя неделю, была распространена эта информация. Интересно, какая цель здесь преследуется? Странно, некоторые журналисты распространяют информацию, не уточнив ее".

Сам Д.Ганифаев заявил, что распространенная информация не имеет никакого отношения к его семье: "Во-первых, мой сын еще маленький и не водит машину. Во-вторых, у нас нет автомобиля марки "Gelandewagen". Думаю, что эта информация преследует цель нанести тень на деятельность дорожной полиции. Она не имеет никакого основания".