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    Джамиль Гулиев ушел из руководства İTV, назначен новый гендиректор телеканала

    Полномочия Джамиля Гулиева прекращены© Report

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Вещательного совета Общественного телеканала (İTV) были прекращены полномочия гендиректора канала Джамиля Гулиева. 

    Об этом Report сообщили в İTV.

    В информации отмечается, что Дж.Гулиев официально обратился в Вещательный совет и заявил о намерении уйти с должности по состоянию здоровья и в связи с дальнейшими творческими планами. 

    На заседании совета новым гендиректором İTV был избран Балакиши Гасымов. 

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