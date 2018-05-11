Джамиль Гулиев ушел из руководства İTV, назначен новый гендиректор телеканала

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Вещательного совета Общественного телеканала (İTV) были прекращены полномочия гендиректора канала Джамиля Гулиева.

Об этом Report сообщили в İTV.

В информации отмечается, что Дж.Гулиев официально обратился в Вещательный совет и заявил о намерении уйти с должности по состоянию здоровья и в связи с дальнейшими творческими планами.

На заседании совета новым гендиректором İTV был избран Балакиши Гасымов.