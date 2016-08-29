Джахангир Гаджиев: Я выдал своему однокурснику кредит в размере 60 млн. манатов - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора Бакинского завода по обработке орехов Азада Джавадова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемый А.Джавадов ответил на вопросы прокурора.

Он сказал, что был однокурсником Джахангира Гаджиева: "По приглашению Джахангир муаллима я ранее работал заместителем директора Бакинского завода по обработке орехов, а в 2002 году - директором предприятия. Из Межбанка был взят кредит в размере 5 млн. манатов, а завод оставлен в качестве залога. Кредит из банка был взят до меня. Я могу представить в суд соответствующие документы".

А.Джавадов отметил, что ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело: "Уголовное дело было возбуждено в связи с проверками, проведенными в то время на заводе министерством налогов".

Затем А.Джавадов сказал, что взятый из банка кредит в 60 млн. манатов был потрачен на расширение Бакинского завода по обработке орехов: "Межбанк контролирован процесс траты указанной суммы. В обвинительном акте отмечается о присвоении 6 млн. манатов из этой суммы. Здесь не может идти речи о присвоении денег. Впоследствии предприятие перешло под контроль ЗАО "Аграркредит"".

Д.Гаджиев подтвердил слова А.Джавадова: "Мы с Азадом были однокурсниками. Я доверял ему. За время деятельности Азада большая часть кредита была погашена".

Кроме того, на судебном процессе показания дали 14 свидетелей, которые являются сотрудниками охранной компании İnter Security. Они подчеркнули, что не располагают информацией о взятых из банка кредитах. По словам свидетелей, по указанию руководства они пришли в банк и подписали документы.

На прошедшем во вторую половину дня процессе в качестве свидетеля показания дали 10 сотрудников охранной компании İnter Security. Эти лица сказали, что из обвиняемых знают лишь И.Гусейнова. При даче показаний Заур Солтаналиев сказал, что был вызван в Межбанк руководством охранной компании и, придя в Наримановский филиал банка, подписал неизвестные бумаги: "Я не знаю, зачем нужно было подписывать эти бумаги". Затем показания дали другие свидетели, в частности Расим Фатуллаев, Тельман Гурбанов, Рауф Шахбазов.

Очередной судебный процесс назначен на 31 августа.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 месяца. Д.Гаджиев и остальные 7 человек обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.