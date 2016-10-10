Джахангир Гаджиев выступил с последним словом на суде

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора транспортного филиала банка Кянана Оруджева, бывшего директора Наримановского филиала банка и нынешнего председателя Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамеда Джахангирова и бывшего директора Бакинского завода по обработке орехов Азада Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева с последним словом выступил бывший руководитель охранной компании İnter Security И.Гусейнов.

Он сказал, что выдвинутые против него обвинения необоснованны, он не участвовал в составе никакой организованной группировки.

Затем с последним словом выступил Дж.Гаджиев. Он отметил, что сотрудничает со следствием: "При вызове на следствие я находился за границей. Если бы я был причастен к присвоению или к преступлению, я бы остался там. В мае прошлого года в моем отношении возбуждено уголовное дело. Я долго сотрудничал со следствием. А в декабре в моем отношении была принята мера пресечения в виде ареста".

Дж.Гаджиев также рассказал о похищении Замиры Гаджиевой: "Гаджи Мамедов и Закир Насиров требовали у меня 20 млн манатов, чтобы освободить мою супругу".

Дж.Гаджиев попросил вынести в его отношении оправдательный приговор.

Суд отправился на совещание на неопределенное время.

Напомним, что прокурор попросил назначить наказание Дж.Гаджиеву в виде лишения свободы сроком на 17 лет, А.Султанову, И.Абдуллаеву, М.Джахангирову, К.Оруджову - по 8 лет, И.Гусейнову и Ю.Алекберову - 11 лет, А.Джавадову - 12 лет. Гособвинитель также потребовал лишить этих лиц права в течение 3 лет занимать руководящие должности в государственных и местных органах.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находятся на свободе под залогом.