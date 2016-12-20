Джахангир Гаджиев обратился в Верховный суд

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев и другие подали кассационную жалобу по приговору.

Как сообщает Report, обвиняемые обратились в Верховный суд с кассационной жалобой.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находились на свободе под залогом.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев осужден на 15 лет лишения свободы, Ю.Алекберов - на 8,5 лет, К.Оруджев - на 7,5 лет, И.Гусейнов - на 7 лет и 23 дня, М.Джахангиров - на 7,5 лет, А.Джавадов - на 10 лет и 11 месяцев, А.Султанов - на 7,5 лет, И.Абдуллаев - на 6,6 лет лишения свободы.

В отношении И.Абдуллаева, М.Джахангирова и А.Султанова применена статья 70 УК и им назначено условное наказание. И.Абдуллаев был освобожден в зале суда, а А.Джавадов арестован. Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционную жалобу.