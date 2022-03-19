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Экс-глава Межбанка и бывший депутат вновь обратились в Верховный суд

Экс-глава Межбанка и бывший депутат вновь обратились в Верховный суд Бывший председатель правления ОАО ”Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев, бывший депутат Дуньямин Халилов, свояк Дж.Гаджиева Исмаил Хидаятзаде подали кассационную жалобу.
Происшествия
19 марта 2022 г. 17:20
Экс-глава Межбанка и бывший депутат вновь обратились в Верховный суд

Бывший председатель правления ОАО ”Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев, бывший депутат Дуньямин Халилов, свояк Дж.Гаджиева Исмаил Хидаятзаде подали кассационную жалобу.

Как сообщает Report, жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Верховного Суда Шахина Юсифова.

Судебное заседание назначено на 19 апреля.

Дж.Гаджиев и другие были задержаны в 2015 году.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был приговорен к 16 годам 6 месяцам, Д.Халилов - к 14 годам 6 месяцам, И.Хидаятзаде к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. После обращения обвиняемых в Бакинский апелляционный суд Дж.Гаджиеву и Д.Халилову сократили срок наказания на 3 месяца, И.Хидаятзаде - на 6 месяцев. Недовольные решением Дж.Гаджиев и другие подали кассационную жалобу в Верховный Суд.

Решением Верховного Суда от 16 июня 2021 года решение Бакинского апелляционного суда от 11 февраля 2020 года в отношении Дж.Гаджиева и других было отменено и назначено новое апелляционное рассмотрение в части гражданского иска по делу.

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Версия на азербайджанском языке Cahangir Hacıyev və keçmiş deputat yenidən Ali Məhkəməyə müraciət edib

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