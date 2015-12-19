Джахангир Гаджиев будет переведен в следственный изолятор

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев сегодня будет переведен в 1-й следственный изолятор.

Об этом Report сообщил адвокат Д.Гаджиева - Агиль Лайыджов.

В настоящее время он находится в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД

Напомним, что Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.