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Дядя подозреваемого в убийстве парня: Он страдает психическим расстройством

Дядя подозреваемого в убийстве парня: Он страдает психическим расстройством Подозреваемый в убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов страдает психическим расстройством.
Происшествия
13 февраля 2024 г. 20:06
Дядя подозреваемого в убийстве парня: Он страдает психическим расстройством

Подозреваемый в убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов страдает психическим расстройством.

Об этом сотруднику Report заявил дядя подозреваемого в убийстве 25-летнего Ахмеда Ахмедова Симнар Ахмедов.

"Ахмед страдает психическим расстройством. Мы неоднократно советовали его родителям поместить парня в больницу. Мать Ахмеда была директором школы, отец - бизнесменом. Никаких внутрисемейных проблем у них не было. Они были дружной семьей. Отец купил ему отдельную квартиру. Сам Ахмед был спортсменом", - сказал Симнар Ахмедов.

25-летний Ахмед Ахмедов подозревается в убийстве 5 членов своей семьи в Баку.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.

Ахмед Ахмедов 1999 г.р. задержан в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Qətldə şübhəli bilinən şəxsin qohumu: Əhməd ailədən ayrı yaşayırdı, psixoloji problemləri olub

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