Двух граждан Азербайджана приговорили к 11 годам тюрьмы в России

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Наримановского района Астрахани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Азербайджана, обвиняемыми в разбое и угоне, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию "Астрахань-FM".

Суд установил, что в июле прошлого года граждане Азербайджана сели в автомобиль потерпевшего, угрожая ножом, применили к нему насилие и отобрали у него полмиллиона рублей, а затем избили его. Далее преступники скрылись с места преступления на автомобиле потерпевшего.

Каждому обвиняемому приговором суда назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.