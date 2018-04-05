Двоюродный брат Фархада Алиева отпущен на свободу

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Рафаддин Аскеров, приговоренный решением Бакинского суда по тяжким преступлениям к 11 годам тюремного заключения, отпущен на свободу.

Как сообщает Report, соответствующим решением суда Р.Аскеров был освобожден от отбывания не отбытой части наказания. Сегодня он был выпущен на свободу из учреждения по отбыванию наказания №6.

Отметим, что Р.Аскеров приходится двоюродным братом бывшему министру экономического развития Фархаду Алиеву. Он был арестован в 2010 году в Одессе. Имя Р.Аскерова проходило по обвинению в отношении экс-министра, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 179 (присвоение или растрата), 206 (контрабанда) и 313 (служебный подлог) УК. В 2011 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Напомним, что Ф.Алиев и бывший председатель совета директоров группы компаний "Азпетрол" Рафик Алиев были арестованы 19 октября 2005 года. Ф.Алиев был приговорен к 10 годам лишения свободы, его брат Р.Алиев – к 9 годам. 14 октября 2013 года на основе подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа о помиловании Ф.Алиев и его брат были выпущены на свободу.