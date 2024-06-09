Двое военнослужащих ГПС Азербайджана погибли в результате удара молнии

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана погибли в результате удара молнии.

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана погибли в результате удара молнии.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 9 июня майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и солдат Нагиев Али Эльшан оглу погибли в результате удара молнии при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск ГПС.

По факту ведется расследование.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.